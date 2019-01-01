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دوري أبطال أوروبا

دي ليخت: دفعنا ثمن التراجع في الشوط الثاني

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تعرف على تصريحات دي ليخت عقب خروج أياكس من دوري أبطال أوروبا
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أبدى ماتياس دي ليخت، مدافع أياكس، حزنه على الخروج من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة من توتنهام.

توتنهام حوّل هزيمة الذهاب بهدف نظيف والتأخر في الشوط الأول بثنائية نظيفة إلى انتصار بنتيجة 3-2 والتأهل لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

وقال دي ليخت في تصريحات صحفية: ""لا أصدق أننا خرجنا من البطولة، لقد كنا الأقرب للوصول إلى النهائي وقدمنا كل شيء في المباراة ولكن توتنهام نجح في العودة".

وتابع: "لعبنا الشوط الأول بصورة رائعة وسجلنا هدفين ولكن في الشوط الثاني تراجعنا ولم نضغط بالصورة الكافية".

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قائد أياكس أشار إلى أنّ وصول عدد كبير من لاعبي السبيرز إلى منطقة جزاء أياكس أكبر دليل على فشل منظومة الضغط في الشوط الثاني.

واختتم: "أوجه التحية إلى الجمهور الذي دعمنا طوال البطولة وسوف نحاول القتال في الدوري الهولندي لتحقيق اللقب وإسعادهم".

وأصبح دي ليخت رابع أصغر لاعب يسجل في دوري أبطال أوروبا متفوقًا على كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان.

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