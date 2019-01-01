دي ليخت القائد الأصغر في تاريخ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

نجم أياكس أمستردام ماتياس دي ليخت يصبح رسميًا أصغر من يتولى قيادة فريق في ربع نهائي دوري الأبطال

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أصبح النجم الهولندي الشاب ماتياس دي ليخت أصغر قائد في تاريخ الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

ويحل نادي يوفنتوس ضيفًا ثقيلًا على أياكس أمستردام على ملعب يوهان كرويف أرينا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأعلن الحساب الرسمي لنادي أياكس على تويتر تشكيل الفريق في مباراة اليوم، والذي تضمن مشاركة ماتياس دي ليخت أساسيًا.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٠ أبريل ٢٠١٩

وسيشارك دي ليخت بشارة القيادة اليوم في عمر 19 عامًا ونصف، ليكون هو قائد نادي أياكس كما كان الحال خلال ما مضى من الموسم الحالي.

وبهذا، يصبح ماتياس دي ليخت هو أصغر قائد يشارك في تاريخ منافسات الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

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يذكر أن أياكس أمستردام كان قد وصل إلى الدور ربع النهائي من دوري الأبطال بعدما أقصى ريال مدريد من دور الستة عشر.