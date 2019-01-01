دي ليخت بعد إقصاء يوفنتوس: ما حققناه لا يوصف!

قائد أياكس أمستردام يتحدث عن فوزه على يوفتوس والعبور لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

فيسبوك تويتر محمد عماد

تحدث ماتياس دي ليخت لوسائل الإعلام بعد تأهل فريقه أياكس أمستردام الهولندي على حساب فريق يوفنتوس الإيطالي لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا من ملعب "أليانز ستاديوم" بفوزه بنتيجة 2-1.

وكان دي ليخت قد سجل الهدف الثاني الذي تسبب بصورة مباشرة في التأهل إلى نصف نهائي البطولة، وذلك بعد التعادل في مباراة الذهاب بهدفٍ لكل فريق على ملعب يوهان كرويف.

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وقال دي ليخت: "لا أجد كلمات تصف ما أشعر به، بداية المباراة كانت صعبة ولكننا تداركنا الموقف، الكرة جاءت من الركلة الركنية وارتقيت ولعبتها ثم وجدتها في المرمى".

كما أضاف اللاعب الهولندي:" لقد أثبتنا قوتنا كفريق وقدرتنا على مقارعة الكبار، أقصينا يوفنتوس وريال مدريد وهما مرشحان أقوياء للفوز بالبطولة، لا يهم من سنواجه علينا التركيز والفوز".

يشار إلى أن أياكس ينتظر مقابلة الفائز من مباراة توتنهام هوتسبر ومانشستر سيتي في نصف النهائي.