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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

دي لاورينتس: أتمنى أن يكون أنشيلوتي هو السير أليكس فيرجسون لنابولي

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دي لاورينتس يتحدث عن أمنيته في أن يقضي أنشيلوتي مع نابولي ما قضاه السير أليكس فيرجسون في مانشستر يونايتد

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

قال أوريليو دي لاورينتس إنه يتمنى أن يكون كارلو أنشيلوتي هو السير أليكس فيرجسون الخاص بنادي نابولي.

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وكان كارلو أنشيلوتي قد تولى مسؤولية تدريب نابولي بداية من الموسم الحالي، لتبدأ رحلة وصفها دي لاورينتس بالحلم.

وحول المدرب الإيطالي، قال دي لاورينتس إنه يرى في كارلو أنشيلوتي واحدًا من أعظم المدربين في تاريخ كرة القدم

وأضاف: "أنشيلوتي مدرب كبير، لدي طموح في أن يظل هنا في نابولي لسنوات عديدة ويحقق معنا الكثير من الإنجازات"

وتابع: "لدي هاجس أن يكون كارلو أنشيلوتي هو السير أليكس فيرجسون الخاص بنابولي، أن يظل معنا لفترة مشابهة لتلك التي قضاها فيرجسون في مانشستر يونايتد"

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يذكر أن كارلو أنشيلوتي كان قد درب يوفنتوس وميلان في إيطاليا من قبل، كما درب ريال مدريد وتشيلسي وباريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ خارجها.  

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