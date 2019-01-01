دي فرانشيسكو يكشف خطة روما أمام بورتو في الإياب

روما ليس متأكدًا من التأهل بشكل قاطع

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أكد المدير الفني الإيطالي، إيزبيو دي فرانشيسكو، على أن روما سيهاجم بورتو في لقاء الإياب من دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وحقق روما الفوز ذهاباً بهدفين مقابل هدف، على أرضية ملعب الأوليمبيكو، على أن يلتقي بورتو في ملعب الدارجاو في السادس من مارس المقبل.

وسجل الإيطالي نيكولو زانيولو هدفي روما في اللقاء، وقلص أدريان النتيجة بهدف في الدقائق الأخيرة.

دي فرانشيسكو علق على الفوز: "الأمر غير مقبول على مستوى النتيجة، لكن أهنئ اللاعبين على الأداء وصناعة الفرص، القدرة على الدفاع والهجوم في الوقت المناسب، الهدف لم يكن من خطأنا، لقد كانت أخطاء الفريق قليلة".

وعن الندم من المباراة: "الندم الوحيد من اليوم هو عدم الخروج بشباك نظيفة، لكنني سعيد بالأداء".

دي روسي يعبر عن سعادته بالنتيجة رغم هدف بورتو المتأخر

وأشاد بزانيولو صاحب هدفي الجيالوروسي: "اعتقد أنه علينا السماح له بالتطور، لقد قلت له ألعب بعقلك، حيث هدف واحد قد يخرجك من اللقاء ويشتتك، لكنه يواصل التركيز ويسجل ثانيةً، لدينا لاعب موهوب وأنا سعيد بتواجده معنا".

◀️ 19 عامًا و225 يومًا 👇

💢زانيولو لاعب روما يصبح أصغر لاعب إيطالي يسجل ثنائية في دوري أبطال أوروبا. pic.twitter.com/CzqEjn9oRi — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 12, 2019

وعن تطور الفريق منذ الخسارة من فيورنتينا بسباعية في كأس إيطاليا: "أنا سعيد للغاية، بعض اللاعبين لعبوا في مركز لم يعتادوا عليها في خطة 4-3-3، لكنهم قدموا أداء جيد، وقطعوا كرات ياسين براهيمي"ز

واختتم: "كنت متوسط ميدان، أعرف أنه لابد العمل بجد، الأمر يؤتي ثماره عندما تكون بكامل كفأتك عندما تدافع جيدًا وتهاجم".

وسيحاول روما اللعب على تحقيق الفوز أو التعادل من أجل خطف بطاقة التأهل الرسمية في لقاء الإياب.