دي فرانشيسكو : سنلعب ديربي روما بقلوبنا قبل عقولنا

ديربي لاتسيو وروما غداً بالدوري الإيطالي واستعدادات خاصة من جانب الذئاب

طلب إزبيو دي فرانشيسكو المدير الفني لروما، من لاعبي فريقه على دخول ديربي العاصمة الإيطالية بقلوبهم قبل عقولهم.

ديربي روما ينطلق غداً السبت بين الذئاب ولاتسيو، في جولة جديدة من بطولة الدوري الإيطالي.

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دي فرانشيسكو قال في تصريحات صحفية:"يجب علينا التحلي بالالتزام واللعب بحماس شديد".

وتابع:"بالطبع سنضع عقولنا أولاً، خطتي 4/3/3 و 4/2/3/1، منحانا نتائج إيجابية في الفترة الأخيرة وربما مشاعر سلبية أيضاً".

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وعن إصابة مانولاس:"ظننا أنه يعاني من إصابة قوية لكنه يبدو جاهزاً للعب أمام لاتسيو".

نيكو زانيولو:"نصحته باللعب بحدة والتزام وأخبرته بمدى أهمية ديربي روما هو وباقي زملائه".

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أزمة دجيكو التهديفية في الدوري:"أمر غريب لانه يسجل العديد من الأهداف بدوري أبطال أوروبا، لكني سعيد بكل الجهد الذي يقدمه".

يذكر أن روما يدخل الديربي وهو في المركز الخامس بجدول الدوري بـ44 نقطة، مقابل 38 للاتسيو صاحب المركز السادس.