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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

دي فرانشيسكو سعيد بأداء روما بعد الخسارة من يوفنتوس

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روما فشل في الفوز ويوفنتوس يواصل المسيرة الأفضل

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

تحدث المدير الفني الإيطالي، إيزبيو دي فرانشيسكو، عن خسارة روما أمام يوفنتوس، في إطار مباريات الجولة الـ17 من الدوري الإيطالي.

وأكد دي فرانشيسكو على نمو فريقه وهو الأمر الذي شعر به رغم الخسارة بهدف الكرواتي ماريو ماندجوكيتش.

وقال مدرب ساسولو السابق: "لقد كنا في غاية العصبية ولم نؤمن أنفسنا في الشوط الأول، في الشوط الثاني كافحنا وسيطرنا على الكرة، لدينا لاعبين جيدين في الهجوم، لكن بمشاكل مع الكرة، الفارق بيننا وبين يوفنتوس، أنهم يسددون على المرمى، سأظل سعيدًا بردة فعل الفريق".

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وتابع: "أردت صنع قوة في خط الوسط، وإعطاء كولاروف فرصة التقدم من الخلف للأمام، كنا نريد قوة بدنية، لكننا قدمنا لحظات جيدة قليلة".

وأردف عن الإيجابيات: "أسلوب والرغبة في اللعبة على أرضية الملعب، لم ننهى الفرص، لكننا جعلنا يوفنتوس يقف على أطراف أصابعه، للأسف قلة الخبرات لم تسعفنا".

وعن مهاجمه باتريك تشيك الذي فشل في تقديم إي أضافة هجومية: "نحن نتوقع المزيد، ليس من السهل له اليوم، لكننا توقعنا اليوم أن يسدد أكثر على المرمى، في تلك المواقف عليك الهجوم في المساحات بشكل أفضل".

ويستعد روما لمواجهة ساسولو بالجولة الـ18 يوم الأربعاء المقبل، يتبعها مواجهة بارما في الجولة الأخيرة من الدور الأول.

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