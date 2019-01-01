دي فرانشيسكو: زانيولو قادر على اللعب في الهجوم

لاعب الوسط سيحل أزمة الهجوم في روما

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وجد أوزيبيو دي فرانشيسكو المدير الفني لروما الحل لأزمة الغيابات التي تضرب خط هجوم الفريق أمام بولونيا في لاعب الوسط المتألق نيكولو زانيولو.

ويعيش لاعب الوسط صاحب الـ22 عامًا أيامًا رائعة في العاصمة الإيطالية، توجها بإحراز هدفي الفوز على بورتو في مباراة ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، والتي انتهت لصالح روما بنتيجة 2-1 الأسبوع الماضي.

ويستقبل الفريق العاصمي يوم غدٍ الإثنين بولونيا في ختام الجولة الـ24 من الدوري الإيطالي، ويهدف الفريق للثأر من خسارته ذهابًا أمام نفس الفريق، تلك الخسارة التي يريد دي فرانشيسكو أن يحتفظ بها الجميع كذكرى سيئة لضمان عدم تكرار الأخطاء، مضيفًا "سنواجه بولونيا مختلف، إذ غيروا مدربهم واتبعوا أسلوب لعب جديد تحت قيادة ميهايلوفيتش".

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أضاف المدرب حول حالة لاعبيه "هناك شكوك حول قدرة ستيفان الشعراوي لعب المباراة، إذ تعرض لضربة يوم الجمعة، وهو ما يعني توفر 3 لاعبين فقط في خط الهجوم، مما يعني إمكانية تقدم زانيولو للعب في الهجوم".

"بالنسبة لمستوى زانيولو الحالي، أريد أن أتقدم بطلب للجميع .. دعونا نتركه يختبر تلك اللحظة بعقل هادئ وألا نضع الكثير من المسؤولية على كتفيه. هذا يتضمن الناس التي تُطالب بمنحه القميص رقم 10، لأنه مازال في الـ22 من عُمره".

"علينا منح هذا الشاب الوقت والحرية ليتطور دون الكثير من الضغوطات. نحن نعلم أنه لاعب بإمكانيات كبيرة، لكن مازال لديه الكثير ليُثبته".