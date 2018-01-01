دي فرانشيسكو: روما متأخر في صراع بطاقات دوري الأبطال

دي فرانشيسكو يعترف بصعوبة المنافسة على المقاعد المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث المدرب الإيطالي إيزيبيو دي فرانشيسكو المدير الفني لنادي روما حول وضعية فريقه في الدوري هذا الموسم، حيث أكد أنهم بعيدين نسبيًا عن صراع التأهل لدوري أبطال أوروبا. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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ويستضيف روما نظيره ساسولو غدًا الأربعاء على ملعبه ستاديو أوليمبيكو بالعاصمة الإيطالية، وذلك في غطار منافسات الجولة الثامة عشر من الكالتشيو.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، تحدث دي فرانشيسكو حول وضعية الفريق والنتائج السلبية التي يمر بها في الفترة الأخيرة، حيث أكد أنه غير راضٍ عن هذا الأداء.

وقال دي فرانشيسكو: "أصبحنا بعيدين عن منافسات التأهل لدوري الأبطال، الحصول على المركز الرابع أصبح بعيدًا على ما يبدو، وكل شيء أصبح أكثر صعوبة مما تخيلنا"

وأضاف: "لقد خسرنا العديد من النقاط خلال نصف الموسم الأول، كنا نتمنى أن نصل إلى الشتاء بمركز مؤهل لدوري الأبطال، ولكن لا زال أمامنا الكثير من الوقت لتدارك الموقف.

يذكر أن روما يحتل المركز العاشر برصيد 24 نقطة بعد 17 مواجهة، وهو ما يجعله يبتعد عن جاره لاتسيو صاحب المركز الرابع برصيد 4 نقاط فقط.