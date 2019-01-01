دي فرانشيسكو: لا يمكننا المواصلة بمثل هذا الأداء!

تصريحات المدرب بعد الفوز الدرامي على فروزينوني

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى أوزيبيو دي فرانشيسكو مجددًا شعوره بالضيق والاستياء من أداء روما، معترفًا في نفس الوقت بأن العديد من العوامل تمنع تقديم كل الفرق لأداء جيد وجميل في الفترة الحالية.

وكان روما قد تفادى خسارة نقطتين أمام فروزينوني بصعوبة بالغة وبهدف في الثواني الـ10 الأخيرة من الدقيقة 95 لإيدين دجيكو، إذ كان التعادل 2-2 مسيطرًا على المباراة حتى أحرز البوسني هدف الفوز لذئاب العاصمة.

المدرب تحدث بعد المباراة قائلًا لسكاي سبورت "أفضل بالتأكيد نوعًا مختلفًا من الأداء، لكنها فترة صعبة من الموسم والظروف العاصفة لا تساعد أي فريق على تقديم كرة قدم جيدة. فروزينوني يقاتل على كل نقطة للهروب من شبح الهبوط وأنا أعرف تمامًا ما معنى هذا".

ألبا: رونالدو؟ ميسي هو الأفضل في العالم، وبفارق كبير

أضاف "ارتكبنا الكثير من الأخطاء وكان يجب أن يكون نهجنا في المباراة مختلفًا، إذ غامرنا كثيرًا وكدنا نتعادل أو حتى نخسر. دومًا ما نُبرع في جعل الحياة صعبة علينا!",

المدرب الإيطالي أوضح أن النقطة الإيجابية الوحيدة في المباراة هي الفوز والحصول على النقاط الثلاثة، مبديًا أمله في قدرة فريقه تقديم كرة قدم أفضل ومنتقدًا تمركز الفريق وخاصة قائده دانييلي دي روسي في لقطة الهدف الثاني لأصحاب الملعب.

مضيفًا حول أسلوب اللعب "المباراة كانت تسير لصالحنا، لكننا حاولنا التحكم بها بدلًا من أن نحسمها تمامًا بالهدف الثالث. لقد أظهرنا خلال الموسم الجاري أننا قادرون على تسجيل الكثير من الأهداف، لكن أيضًا نحن معرضون لقبول العديد من الأهداف. علينا أن نتحسن بهذا الخصوص، لا يُمكننا أن نُواصل بمثل هذا الأداء".

أتم مدرب ساسولو السابق تصريحاته بالإشادة بجودة وعقلية دجيكو وقيادته للفريق على أرض الملعب خاصة وقت الأوقات الصعبة، مؤكدًا أنه مازال ينتظر تقييم حالة المدافع كوستاس مانولاس الذي غادر الملعب مصابًا.