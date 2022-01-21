دي سوزا: الأهلي به لاعبون لا يستحقون قميصه!

أكد البرازيلي جوزيف دي سوزا، لاعب وسط بشكتاش التركي الحالي والأهلي السابق، على أنه عندما انتقل للراقي كان في الوقت الخطأ، متحدثًا عن تجربته مع الفريق.

سوزا كان لاعبًا في صفوف الأهلي، إلى أن قام بفسخ عقده في شهر أغسطس 2020، بسبب تأخر حصوله على مستحقاته المالية، لينتقل بعد ذلك إلى نادي بشكتاش التركي، ويتقدم بشكوى ضد الأهلي.

ما هو انطباع سوزا على تجربته مع الأهلي؟ ولماذا لم يستمر؟

خلال حوار مع صحيفة "المدينة" السعودية، قال سوزا: "قضيت عامين في السعودية بشكل جيد، وأحببت اللعب بالدوري السعودي، لما يمتلكه من لاعبين مميزين وحماس وشغف عالي لدى الجماهير".

وتابع: "أظن أنها كانت تجربة ثرية لي كلاعب، مليئة بالخبرات على جميع الأصعدة، وخرجت منها بفوائد كثيرة وبصداقات كثيرة أيضًا".

وعن سبب رحيله قال: "يبدو أنني جئت للأهلي في الوقت الخطأ، لأن النادي كان يمر بمشاكل كثيرة أثرت حتى على رغبتي في استكمال العقد، فإدارة النادي في هذا الوقت لم تكن محترفة إطلاقًا".

واستطرد قائلًا: "كما أن الأهلي كان به لاعبون لا يستحقون ارتداء قميص الأهلي، فقد كانوا لا يهتمون بالفريق سواء انتصر أو خسر، وكان هذا آخر اهتماماتهم، وفي تلك اللحظة فقدت الرغبة في الاستمرار، وتوقف طموحي عند هذا الحد، وقررت الرحيل".

ماذا قال جوزيف على إدارات الأهلي أثناء تواجده؟

اللاعب البرازيلي قال: "أحمد الصائغ الرئيس الأسبق للأهلي كان رجلًا جيدًا، وكان يملك رؤية وفكر يستطيع انتشال الفريق من المشاكل وظروفه المحبطة التي كانت تحيط به".

وأضاف: "في المقابل كان عبد الله بترجي على النقيض تمامًا، فلم يكن بالشكل المطلوب، وكان غريبًا في كل شيء".

وعن وضعية الأهلي الحالية، قال جوزيف: "عرفت أن الرئيس السابق ماجد النفيعي عاد مرة أخرى، بالإضافة لموسى المحياني، فهم أكثر مسؤولية ويعرفون ماذا يحتاج الفريق".

واختتم دي سوزا تصريحاته مؤكدًا على أنه لم يحصل على مسحتقاته المالية، مشيرًا إلى أنها ستصله قريبًا، وأن أصعب لاعب واجهه كان الإيطالي سيباستيان جيوفينكو لاعب الهلال السابق.

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