دي زيربي ينتقد لاعب برشلونة: كان على فاتي أن يفعل ذلك!

أنسو فاتي يحاول الوصول إلى أفضل مستوى له..

تطرق الإيطالي روبرتو دي زيربي مدرب برايتون الإنجليزي ببعض الكلمات إلى مستوى الدولي الإسباني المعار إليه من برشلونة، أنسو فاتي.

وسجل الأخير هدفًا مع برايتون في الدوري الأوروبي بمرمى أياكس، خلال انتصار الفريق الإنجليزي على ملعب يوهان كرويف أرينا بهدفين نظيفين.

وقال دي زيربي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه ضد شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي: "أتوقع الكثير والكثير دائمًا من أنسو فاتي".

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وأردف: "لقد لعب بشكل جيد للغاية (أمام أياكس).. سجل هدفًا، ولكن كان يمكنه في الشوط الثاني أن يضيف أكثر من هدف آخر، عليه أن يواصل الدفع بهذا الاتجاه".

وكان فاتي الذي منحه برشلونة الرقم 10 في أعقاب رحيل ليونيل ميسي تحت ضغط كبير مع برشلونة خصوصًا في ظل تناقص اعتماد تشافي هيرنانديز عليه بشكل أساسي مع البلوجرانا، ولذلك كان خيار الإعارة مثاليًا.

مع برايتون، سجل أنسو فاتي 4 أهداف في 12 مباراة بقميص النادي الإنجليزي بين المشاركة في الدوري الأوروبي والبطولات المحلية الإنجليزية.