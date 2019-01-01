دي روسي يواجه مشكلة في بوكا جونيورز بسبب جنسيته

الاتحاد الأمريكي الجنوبي يسمح بتسجيل 6 أجانب فقط.. فماذا يفعل بوكا جونيورز مع دانيلي دي روسي؟

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

سيواجه نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني مشكلة قبل التعاقد مع أسطورة نادي روما وخط وسط منتخب إيطاليا دانييلي دي روسي.

وذكرت تقارير صحفية إيطالية أن دانييلي دي روسي، نجم روما السابق، في طريقه إلى الدوري الأرجنتيني من بوابة بوكا جونيورز.

وترك دي روسي روما نهاية الموسم الماضي بعد رفضه تجديد عقده مع النادي ومحاسبته بعدد المباريات حسبما كشفت الصحافة الإيطالية.

ولكن قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة، ظهرت مشكلة تتعلق بالجنسية الأوروبية لدي روسي والتي ستجعل هناك أزمة في انضمامه إلى الفريق الأرجنتيني في الوقت الحالي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 17, 2019

وينص قانون الاتحاد الأمريكي الجنوبي لكرة القدم على ألا يتجاوز عدد الأجانب في الفريق الواحد 6 لاعبين، وذلك من أجل الحفاظ على الهوية الأرجنتينية اللاتينية للدوري الأرجنتيني.

ويمتلك بوكا جونيورز الآن 6 لاعبين أجانب بالفعل وهم فرانك فابرا، ويورمان كامبوزانو، وسيباستيان فيلا، وناهيتان نانديز، وجونيور ألونسو، وجان هورتادو.

وسيكون دي روسي بذلك اللاعب السابع غير الأرجنتيني، ما سيجعل بوكا جونيورز في حاجة للاستغناء عن أحد الستة المذكورين من أجل ضم أسطورة روما.

دي روسي يوافق على عرض بوكا جونيورز

يذكر أنه في حال تمت الصفقة سيكون هذا هو النادي الثاني فقط في مسيرة قائد الذئاب السابق، حيث لم يسبق لدي روسي تمثيل أي نادٍ آخر في مشواره الكروي بخلاف روما.