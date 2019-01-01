دي روسي يقرر الاستمرار في الدوري الإيطالي لمدة موسم إضافي

النجم الكبير دانيلي دي روسي قائد روما السابق قرر الاستمرار في الدوري الإيطالي لمدة موسم إضافي بعد مغادرة الجياليروسي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

قرر النجم دانيلي دي روسي قائد فريق روما السابق أنه سيستمر في الدوري الإيطالي خلال الموسم المقبل بالرغم من مغادرته للنادي العاصمي.

جاء بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" والتي أكدت أن اللاعب الكبير لن يتوقف عن لعب كرة القدم ولن يرحل لخارج إيطاليا.

وكان دي روسي قد غادر فريق روما بنهاية الموسم المنصرم بسبب مشاكل مع إدارة النادي العاصمي التي كانت قد قررت عدم تمديد تعاقده.

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ويمضي النجم الإيطالي الكبير حاليًا إجازته السنوية ومن المقرر أن يبدأ من بعدها الإعداد للموسم الجديد رفقة ناديه المقبل الذي سيحدده لاحقًا

ويرفض دي روسي بشكل قاطع الخروج للعب كرة القدم خارج إيطاليا في الموسم المقبل، ويفضل أن يلعب لفريقًا في الدوري الإيطالي.

جدير بالذكر أن دي روسي صاحب الـ 35 عامًا كان مرشحًا لتدريب منتخب إيطاليا تحت 21 عام بداية من الصيف الحالي، لكنه بذلك القرار سيبتعد عن التدريب ولو مؤثقًا.