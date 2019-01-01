دي روسي يغير قراره ويفكر في الاعتزال

دانيلي دي روسي نجم فريق روما يغير رأيه ويقرر اعتزال كرة القدم بدل من اللعب لفيورنتينا في الموسم المقبل.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن دانيلي دي روسي نجم فريق روما الإيطالي السابق قد قرر ألا يلعب كرة القدم في الموسم القادم.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "إل تيمبو" والتي أكدت أن دي روسي توصل لذلك القرار بعد الكثير من التفكير في الفترة الماضية.

وكان اللاعب قاب قوسين أو أدنى من توقيع عقدًا مع فريق فيورنتينا تحت قيادة زميله السابق في روما فينشينزو مونتيلا في الساعات الأخيرة.

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وذكرت الصحيفة أن دي روسي قام بإبلاغ فيورنتينا صباح اليوم الجمعة أنه لن يلعب لهم في الموسم المقبل، وأنه يفكر جديًا في الاعتزال.

وكان النجم الإيطالي الكبير قد غادر روما بنهاية الموسم بعد العديد من المشاكل التي وقعت بينه وبين الإدارة بشأن مستقبله مع الفريق.

جدير بالذكر أن دي روسي يمضي في الوقت الحالي إجازته السنوية، ومن المقرر أن يعلن عن قراره النهائي للجميع بشكل علني بعد العودة منها مباشرة.

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