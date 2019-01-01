دي روسي يطير إلى بوكا جونيورز

دي روسي يطير إلى بيونس آيرس من أجل التعاقد مع بوكا جونيورز في عيد ميلاده

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

سيطير أسطورة الكرة الإيطالية ونادي روما دانييلي دي روسي اليوم إلى بيونس آيرس من أجل التوقيع مع بوكا جورنيورز الأرجنتيني.

ويحتفل دانييلي دي روسي اليوم بعيد ميلاده السادس والثلاثين، في أول أعياد ميلاده بعد إعلان الرحيل عن روما.

ويستعد قائد روما السابق للسفر اليوم إلى بيونس آيرس من أجل إنهاء إجراءات انتقاله إلى وصيف أمريكا الجنوبية.

وستقلع الطائرة من العاصمة الإيطالية روما في التاسعة وخمسة وأربعين دقيقة بتوقيت الممكلة المتحدة.



🖤 سوبر جيجي🖤 pic.twitter.com/EGP0emVntT

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 24, 2019

وكان روما قد رفض منح دي روسي عقدًا جديدًا مما جعله يعلن رحيله عن ذئاب العاصمة بعد مسيرة قضاها كاملة هناك.

ورفض دي روسي العروض القادمة من داخل إيطاليا، حيث كان سامبدوريا وفيورنتينا أبرز المهتمين بالتعاقد معه، ولكنه فضل الابتعاد عن أوروبا.

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يذكر أن فرانشيسكو توتي قد غادر هو الآخر منصبه الإداري في روما على أثر الخلاف بينه وبين الإدارة الأمريكية للنادي.