دي روسي يرفض الصين ويقترب من فيورنتينا

أسطورة روما دانييلي دي روسي يرفض الخروج من إيطاليا ويقترب من فيورنتينا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

كشفت عدة تقارير صحفية إيطالية عن رفض أسطورة كرة القدم الإيطالية ونادي روما دانييلي دي روسي اللعب في الدوري الصيني.

وكان دانييلي دي روسي قد رحل عن روما بسبب خلافات مع الملاك الأمريكيين للنادي، تلك التي أدت بفرانشيسكو توتي للاستقالة من منصبه الإداري.

وحول ذلك، كشفت مصادر إيطالية أن دانييلي دي روسي يريد استكمال مسيرته في الدوري الإيطالي وعدم الرحيل عن أوروبا في الوقت الحالي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٤ يونيو ٢٠١٩

وحسب لاجازيتا ديلو سبورت فإن نادي فيورنتينا يعد أبرز المهتمين بالتعاقد مع دانييلي دي روسي من بين أندية إيطاليا.

وأضافت الصحيفة أن دي روسي مقتنع بخوض هذه التجربة خاصة مع المشروع الجديد الذي يدخله فيورنتينا تحت ملكية أمريكية جديدة.

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يذكر أن دانييلي دي روسي يعد القائد التاريخي الثاني لنادي روما، بالطبع بعد ملك العاصمة الإيطالية فرانشيسكو توتي.