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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

دي روسي يرد على اتهامه بمحاولة سرقة عرش توتي

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Getty Images
دي روسي يواصل الدفاع عن نفسه بعد رحيله عن روما

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

واصل دانييلي دي روسي دفاعه عن نفسه أمام الاتهامات التي يتلقاها كل يوم منذ إعلان رحيله رسميًا عن صفوف ذئاب العاصمة الإيطالية.

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وكان نادي روما قد رفض التجديد لدانييلي دي روسي، ليرحل أسطورة الذئاب عن الفريق بنهاية الموسم المنصرم.

وعقب مباراته الأخيرة مع الفريق والتي ودع فيها جمهور الأوليمبيكو الأسبوع الماضي، تحدث دي روسي ليدافع عن نفسه أمام الاتهامات التي تشنها الصحافة.

وقال دي روسي: "أي اتهامات تلك التي يتحدثون عنها، كيف يقولون أنني طالبت بأن تتم معاملتي بطريقة أفضل من تلك التي تعامل بها توتي"

وأضاف: "هذا هراء لا أساس له من الصحة، لقد كنا أصدقاء أنا وتوتي طيلة العمر وقضينا سنوات طويلة هنا في روما وكل منا يعرف من هو الآخر"

وتابع: "لقد كان خلافًا بيني وبين الإدارة، لم نتفق بخصوص ما هو قادم لذا كان خيار الرحيل عن صفوف الفريق هو الأكثر منطقية"

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يذكر أن دانييلي دي روسي كان قد قضى 19 عامًا مع نادي روما حقق خلالها لقب الدوري الإيطالي في 2001 ووصل إلى نصف نهائي دوري الأبطال العام الماضي.  

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