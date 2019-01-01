دي روسي يقول لا لميلان

بوكا جونيورز وفيورنتينا الأقرب لضم أسطورة روما دي روسي بعد رفضه ميلان

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

كشفت عدة صحف إيطالية أن دانييلي دي روسي قد رفض العرض المقدم من قبل ميلان وأكد عدم رغبته في أن يكون لاعبًا للروسونيري.

وكان دي روسي قد رحل رسميًا عن روما بعدما قضى مسيرته كاملة هناك إثر خلاف بينه وبين الملاك الأمريكيين للنادي.

وأكد دي روسي عدم رغبته في الرحيل إلى أمريكا أو الصين، واستمرار رحلته في أوروبا وتحديدًا في الدوري الإيطالي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) June 28, 2019

وحول ذلك، كشفت عدة مصادر صحفية إيطالية أن دي روسي قد رفض مبدأ اللعب في صفوف نادي ميلان الذي اهتم بالتعاقد معه خلال الفترة الأخيرة.

وحسب المصادر أيضًا فإن خيار دي روسي لن يخرج عن إما فيورنتينا وإما الرحيل عن أوروبا صوب أمريكا الجنوبية وتحديدًا بوكاجونيورز الأرجنتيني.

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يذكر أن فرانشيسكو توتي كان قد استقال من منصبه الإداري في روما بسبب مشاكل مشابهة لما حدث مع دي روسي من قبل الإدارة الأمريكية.