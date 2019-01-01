دي روسي لا يعرف مستقبل دي فرانشيسكو في روما

القائد يؤكد فخره بالأداء

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أكد قائد روما الإيطالي، دانييلي دي روسي، عن فخره بتمثيل روما، رغم الخسارة من بورتو وتوديع دوري الأبطال، واعترف أنه لا يعرف مستقبل مدربه إيزيبيو دي فرانشيسكو.

وكان روما قد فاز ذهاباً 2-1، ليقلب التنين البرتغالي الطاولة، بفوز 2-1 في الوقت الأصلي وخطف التأهل بالوقت الإضافي من ركلة جزاء.

وقال مُسجل هدف روما الوحيد عن الإقصاء: "الأمر صعب، لابد من تقبل النتيجة، من الصعب ذلك، ونحن كفريق لدينا صعود وهبوط، لم تكن المباراة المثالية، لقد رأيت فريق مُهتم وكان من الأفضل الذهاب لركلات الترجيح عن خسارة في تلك الظروف".

وأردف: "أنا فخور بالمجموعة، علينا مواصلة التركيز في أعلى مستوى بالنظر لما قدمناه في اللقاءين، نستحق التأهل".

وعن مستقبل مدربه، دي فرانشيسكو: "لم أغير رأيي، لا أعلم ماذا حدث، لا أحد يستطيع سلبه إنجاز التأهل لدوري الأبطال، وكان بعيدًا هنا 30 ثانية على خوض ركلات الترجيح، الأمر يخص النادي في مستقبله".

واختتم عن إصابته، والتي كلفته الخروج بنهاية الشوط الأول: "اعتقد أنها مشكلة في الأربطة، بسيطة، أشعر أنني في حالة جيدة".

وسيسعى روما بعد توديع دوري الأبطال والكأس، إلى التركيز في الدوري للوصول لدوري الأبطال الموسم المقبل.