دي روسي جاهز لخوض مباراة نابولي مع روما

تقارير صحفية إيطالية تؤكد أن النجم دانيلي دي روسي أصبح جاهزًا لخوض مباراة فريق روما القادمة ضد نابولي في الدوري الإيطالي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن النجم دانيلي دي روسي قائد فريق روما أصبح جاهزًا للعودة للمباريات من جديد بعد الغياب بالفترة الماضية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" والتي أكدت أن لاعب وسط ملعب المنتخب الإيطالي السابق سيكون متواجدًا في لقاء الجولة القادمة.

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وغاب دي روسي عن المشاركة مع فريق روما في الشهر الماضي بسبب إصابة في عضلة الفخذ، ومن حسن حظه أن الفترة الماضية شهدت توقفًا دوليًا.

وكانت فترة غياب دي روسي عن المباريات قد شهدت تطورات عديدة في إدارة نادي روما، حيث أقيل دي فرانشيسكو وتم تعيين كلاوديو رانييري مديرًا فنيًا للفريق.

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وسيدخل فريق روما مواجهة يوم الأحد المقبل وهو يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 47 نقطة.

جدير بالذكر أن نابولي يحتل في الوقت الحالي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 60 نقطة خلف يوفنتوس المتصدر بـ 75 نقطة.