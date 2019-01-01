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الدوري الإنجليزي الممتاز

دي خيا ينضم لنادي المائة بعد الحفاظ على نظافة شباكه أمام ليفربول

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Getty Images
إنجاز جديد للسجل الحافل للحارس الإسباني ديفيد دي خيا مع مانشستر يونايتد
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

نجح الحارس الإسباني ديفيد دي خيا، في تحقيق رقم قياسي جديد مع مانشستر يونايتد في تاريخه بالدوري الإنجليزي.

يونايتد استضاف ليفربول في الجولة 27 من البطولة، في المباراة التي جمعتهما الأحد بملعب أولد ترافورد.

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دي خيا نجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 99 مباراة بالدوري الإنجليزي قبل كلاسيكو الليلة.

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وبعدما نجح الإسباني في الخروج بشباك نظيفة اليوم، بالمواجهة التي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، أصبح بذلك ضمن 15 حارس وصلوا للرقم 100 بتاريخ البطولة.

ويعتبر دي خيا هو الحارس السابع في تاريخ البريميرليج الذي يصل لهذا الرقم مع نادي واحد فقط، والثاني لمانشستر يونايتد بعد الدنماركي بيتر شمايكل.

التشيكي بيتر تشيك يعتبر هو الحارس الأكثر حفاظاً على نظافة شباكه في البريميرليج بـ202 مباراة.

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ويأتي بعده ديفيد جيمس 169، الأسترالي مارك شوارزر 151 وديفيد سيمان حارس أرسنال السابق 140.

يذكر أن دي خيا انتقل لمانشستر قادماً من أتلتيكو مدريد في 2011 بـ22.50 مليون جنيه استرليني.

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