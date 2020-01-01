دي خيا ينتقد "غياب العدالة القانونية" ويؤكد سعادته في مانشستر يونايتد

باقٍ وأثق في مانشستر يونايتد.

انتقد دافيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد، تقنية الفيديو التي كلّفت فريقه هدفًا من كريستال بالاس الأسبوع الماضي، في الوقت الذي أكد فيه على سعادته بالتواجد في أولد ترافورد.

دي خيا تصدى لركلة جزاء من قبل جوردان أيو قبل أن تقرر تقنية الفيديو إعادة الركلة بدعوى تقدم الحارس عن خط المرمى، ليدخل ويلفريد زاها ويضعها ويمنح فريقه الهدف الثاني.

بالنسبة لدي خيا، فإنه يتفهم قرار الإعادة ولكنه لا يتفهم كيف أن القانون يكفل للفريق الآخر أن يُغيِّر منفِّذ الركلة، ما اعتبره غياب للعدل على حد وصفه.

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الحارس الإسباني في تصريحات صحفية قال "أتفهم قاعدة ركلات الجزاء الجديدة، لكن بالفعل كان من الصعب إنقاذ ركلة الجزاء حتى مع وجود خيار الميل إلى الأمام".

وتابع "إذا أضاع اللاعب ركلة جزاء ثم تمت إعادتها، فأنا لا أفهم كيف يمكن مبادلة المُسدد، إنك تُزيل الضغط من على اللاعب الذي أضاع في المرة الأولى".

"اللاعب الجديد الذي سيسدد لن يتعرض لنفس الضغط مثل المُسدد الأول، لكن هذه هي القاعدة التي أظن في النهاية أنها غير عادلة."

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يونايتد أعاد الحارس المتألق دين هندرسون إلى الفريق بعد نهاية إعارته لشيفيلد يونايتد بنهاية الموسم الماضي، بيد أن هذا الأمر لا يُقلق دي خيا على ما يبدو.

صاحب الـ30 عامًا واصل حديثه "لديّ ثقة كبيرة من ناحية النادي والمدرب وكذلك زملائي. لقد كنت هنا منذ سنوات عديدة وأمتلك خبرة كبيرة وأعتقد أنني كنت أظهر بمستوى جيد للغاية لفترة طويلة وحتى الآن".

وأتم "أنا سعيد لوجودي هنا وآمل أن أظل رقم واحد في هذا النادي لفترة طويلة".

يذكر أن مانشستر يونايتد قد خسر مباراته الأولى في البريميرليج أمام كريستال بالاس، ويستعد لمواجهة برايتون يوم السبت في مباراة خارج الديار لن تقبل القسمة على اثنين لكتيبة أولي جونار سولشاير.