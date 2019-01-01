دي خيا يطلب المزيد من الضمانات مقابل التجديد لمانشستر يونايتد

يريد الاقتراب من راتب أليكسيس سانشيز

يستمر الجدل حول مستقبل الحارس الإسباني ديفيد دي خيا مع مانشستر يونايتد، لمماطلة اللاعب المستمرة في التوقيع على عقد جديد.

عقد دي خيا ينتهي مع الشياطين الحمر في يونيو 2020، ويطمح يونايتد في إقناعه بالتمديد لفترة أطول.

ديبالا يكشف عن مستقبله في يوفنتوس

شبكة "سكاي سبورتس" أكدت رغبة دي خيا في الحصول على المزيد من الضمانات، حول منافسة الفريق على البطولات في المستقبل القريب.

ويطمح أيضاً في رفع راتبه بشكل ملحوظ، ليقترب من أليكسيس سانشيز، اللاعب صاحب الراتب الأعلى بيونايتد.

فالفيردي: الجميع مسؤول عن الخروج أمام ليفربول ومستقبلي لن يحدد غدًا

وعلى الجانب الآخر يريد مانشستر ومدربه أولي جونار سولشار، لضمان بقاء دي خيا، لأهمية دوره في مرحلة بناء الفريق من جديد.

يذكر أن صاحب الـ28 عاماً، لعب جميع مباريات مانشستر بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي، ليكمل عامه الثامن منذ انتقاله من أتلتيكو مدريد بـ17 مليون جنيه إسترليني.