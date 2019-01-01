دي خيا وبوجبا يضغطان على مانشستر يونايتد بسبب دوري الأبطال

الشياطين الحمر في ورطة بسبب لائحة الـ25% بأجور اللاعبين

قرر الثنائي ديفيد دي خيا وبول بوجبا، استغلال الوضع الذي يمر به مانشستر يونايتد في الوقت الحالي، وعدم ضمانه التأهل لدوري أبطال أوروبا، بطلب زيادة كبيرة في الراتب.

يونايتد يحاول الحفاظ على خدمات الثنائي بصفوف الفريق لأطول فترة ممكنة، خاصة دي خيا الذي يتبقى عام فقط على نهاية عقده مع النادي.

الإسباني يتقاضى حالياً 200 ألف جنيه استرليني في الإسبوع، ووفقاً لصحيفة "تايمز" البريطانية، فإنه يطلب زيادة كبيرة على أجره الحالي.

ماذا قدم المرشحون لجائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي هذا الموسم؟

وينضم له أيضاً الفرنسي بول بوجبا، الذي يحصل على 290 ألف جنيه استرليني أسبوعياً، وهناك اهتمام كبير من ريال مدريد بضمه.

ويرجع السبب الرئيسي في هذه الزيادة، هي اللائحة بأجور مانشستر، التي تنص على خصم 25% من رواتب اللاعبين في حالة عدم التأهل للأبطال.

وهو ما دفع هذا الثنائي بالتحديد بطلب هذه الزيادة، لعدم التأثر بالخصم لو أخفق الفريق بالتواجد ضمن الأربعة الكبار.

صلاح، المغضوب عليهم وآخرون قد لا نراهم في البريميرليج مرة أخرى

ويأتي الدافع الأكبر هو أهمية دي خيا وبوجبا، ووجود ضغوط كبيرة من عمالقة أوروبا للتعاقد مع كل منهما الصيف القادم.

وفي حالة توقيع هذا الخصم في الأجر، قد يهدد الثنائي بالرحيل عن الشياطين الحمر والنظر للعروض المقدمة لهما.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس بجدول البريميرليج بـ64 نقطة، بفارق نقطتين عن أرسنال وتشيلسي صاحبي المركزين الخامس والرابع.