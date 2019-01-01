دي خيا: مانشستر يونايتد لا يرضيه ما نقدمه الآن

حارس مرمى مانشستر يونايتد ديفيد دي خيا يعد جماهير فريقه بالمزيد من الانتصارات

فيسبوك تويتر محمد عماد

اعترف ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد بأن جماهير الفريق لن يرضيها الأداء الحالي، وذلك بعد الفوز في ثماني مباريات متتالية في مختلف المسابقات منذ تولي المدرب النرويجي أولي جونار سولشار مسؤولية تدريب الفريق خلفًا للمدرب البرتغالي جوزية مورينيو.

ويرغب مانشستر يونايتد في الفوز بالمركز الرابع آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

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وقال دي خيا في تصريحاته لشبكة سكاي سبورتس: "لقد حققنا نتائج جيدة، ولكننا لا زلنا لم نحتل أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا ولا ننافس على الفوز بلقب البريميرليج، سعداء بالنتائج الأخيرة ولكننا لا نرضى بموقفنا الحالي".

كما أضاف الحارس الدولي الإسباني: "هذا الفريق يجب عليه المنافسة على الألقاب، ولكننا اكتسبنا الثقة وسنحاول المضي قدمًا وتحقيق أفضل ما يمكن حتى نهاية الموسم الحالي، وأن نضمن التأهل لدوري أبطال أوروبا".

يذكر أن مانشستر يونايتد كان يفصله إحدى عشرة نقطة عن تشيلسي صاحب المركز الرابع في 18 ديسمبر الماضي، وبعد إقالة مورينيو أصبح الفارق ثلاث نقاط فقط حاليًا.