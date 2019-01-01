دي خيا: جددت عقدي مع مانشستر يونايتد للفوز بالألقاب

الحارس الإسباني وقّع على عقد ينتهي في 2023

أكد دافيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد، أنّه وقع على العقد الجديد في مسرح الأحلام لرغبته في التتويج بالألقاب والفوز بمباريات الديربي.

دي خيا كان قريبًا من الرحيل حتى قرر التمديد لعام 2023 في الوقت الذي اهتم باريس سان جيرمان وريال مدريد بالحصول على خدماته.

وقال دي خيا في تصريحات للموقع الرسمي للشياطين الحمر: "إنّه لفخر لي التواجد هنا لعدة سنوات مقبلة، مع هذا الفريق لا أحلم فقط بالفوز على مانشستر سيتي في الديربي ولكن برفع الألقاب لأنّ هذا هو السبب في خوضنا المنافسات المختلفة".

وتابع: "مواجهة مانشستر سيتي دائمًا استثنائية، ويوم الديربي له قيمة خاصة وكذلك هناك ضغط كبير على اللاعبين ومن الضروري الدفاع بصورة جيدة. لا أستطيع الانتظار لخوض هذا اللقاء".

الحارس الإسباني وعد جمهور مانشستر يونايتد بتقديم كل ما لديه لحرمان السيتزنز من تسجيل الأهداف عل أمل أن يتمكن مهاجمي فريقه من إحراز الأهداف وجلب النقاط الثلاثة.

واختتم: "لديّ العديد من الذكريات الرائعة في الديربي وهناك أيضًا بعض المباريات السيئة ولكن دائمًا تتسم مباريات الديربي بالإثارة والمتعة. دعونا نآمل فقط بالخروج منتصرين هذه المرة".

دي خيا شهد على عودة مانشستر يونايتد أمام السيتي مرتين في 2012 و2018 للفوز 3-2 بعد التأخر في النتيجة.

وحقق حارس أتلتيكو مدريد السابق بطولة الدوري الإنجليزي في موسم 2012-2013 وكذلك حصد لقب كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة والدرع الخيرية والدوري الأوروبي.