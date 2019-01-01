دي خيا: الوقت حان لنحاول الفوز في كل المباريات القادمة

مانشستر يونايتد يحتل المركز العاشر في جدول الدوري الإنجليزي

فيسبوك تويتر بلال محمد

يرى ديفيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد أن الوقت قد حان ليحاول الفريق الفوز في كل المباريات القادمة.

وتعادل مانشستر يونايتد، بهدف لكل فريق مع أرسنال في قمة الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

وقال دي خيا في تصريحات تلفزيونية عقبت اللقاء: "كانت مباراة متوازنة، ولكننا فرطنا في هدف مهم، وأخطأنا خطأ كبير، لم يكن لأرسنال الكثير من الفرص في اللقاء".

وواصل: "كانت لدينا فرص جيدة في المباراة، وبالطبع أتيحت لهم، ولكن كنا الأفضل، حان الوقت لنتطلع إلى الأمام ونحاول الفوز في كل مباراة".

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وتابع: "هذا هو مانشستر يونايتد، يجب أن نفوز في تلك المباريات، يجب ان يلعب اللاعبون بشكل أفضل، علينا التحسن".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز العاشر برصيد تسع نقاط، وبفارق نقطتين عن توتنهام صاحب المركز السادس.