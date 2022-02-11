دي خيا: السحر خلف نتائج مانشستر يونايتد السلبية

يعتقد دافيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد، الإنجليزي، أن هناك سحرًا أو لعنة تتسبب في تراجع نتائج الشياطين الحمر في الفترة الأخيرة.

ويعاني مانشستر يونايتد، من تذبذب كبير في النتائج خلال الفترة الأخيرة، كان آخرها التعادل أمام بيرنلي في الجولة الماضية بهدف لمثله في مباراة شهدت الغاء هدفين للشياطين الحمر.

وبدأ الإحباط يضرب لاعبو مانشستر يونايتد، خاصة بعد تقديم مستويات جيدة على أرض الملعب ولكن دون نتائج جيدة، مثل ما حدث في كأس الاتحاد الإنجليزي عندما ودع الفريق المسابقة بعد الخسارة من ميدلسبره بركلات الترجيح، بعد التعادل بهدف لمثله.

وقال الحارس الإسباني في تصريحات صحفية، عن سبب تراجع نتائج مانشستر يونايتد الأخيرة: "لا أعرف ماذا يحدث، حقًا لا أعرف".

وتابع: "أعتقد أن شخصًا ما ألحق بالفريق بلعنة أو سحر، أو شيء من هذا القبيل تتسبب في تراجع نتائج الفريق".

ويحتل الشياطين الحمر المركز السادس في سلم ترتيب البريميرليج برصيد 39 نقطة بعد لعب 23 مباراة، وبفارق نقطة عن وست هام الذي لعب 24 مباراة في المركز الرابع.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد، يستعد لاستضافة ساوثامبتون، صباح غد السبت ضمن مباريات الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي، على ملعب أولد ترافورد.