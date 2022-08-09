دي خيا أصيب بالملل.. ماجواير فاشل حتى في البروتوكولات!

الإسباني يواري أخطاء ماجواير حتى خارج الملعب!

ظهر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يطرح التساؤلات مجددًا حول مدى تركيز الإنجليزي الدولي هاري ماجواير مع فريقه مانشستر يونايتد.

لطالما أثار المدافع المخضرم الجدل في السنوات الأخيرة إثر مردوده الهزيل على أرضية الميدان، في حين أنه قائد فريق بحجم يونايتد.

لكن عدم التركيز وصل إلى ما قبل المباريات حتى، قائد مانشستر يونايتد يصف زملاءه بشكل خاطئ في النفق المؤدي إلى المباراة!.

ذلك ما حصل قبيل مباراة برايتون في الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بأسوأ شكل ممكن حيث هزم مانشستر يونايتد على أرضه وبين جماهيره 2-1 أمام دابته السوداء برايتون ومدربه جراهام بوتر.

المباراة التي يعد مانشستر يونايتد طرفها المضيف، ينبغي أن يدخل لاعبوه من ناحية اليسار في النفق المؤدي إلى الملعب وفق الأعراف السائدة في كافة أنحاء العالم، إذا بماجواير يوقف لاعبي يونايتد على الناحية اليمنى!.

أرشده الإسباني ديفيد دي خيا إلى تغيير موقع لاعبي يونايتد، فأشار ماجواير إليهم وتم نقل الأماكن بالفعل مع لاعبي برايتون، الذين عادوا إلى خانة الفريق الضيف.

أثار الفيديو موجة من السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أحد مشجعي يونايتد كتب: "انظروا فقط.. هذا هو قائدنا!".