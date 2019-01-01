دي بول: لا أفكر في اهتمام الإنتر ونابولي بضمي!

لاعب أودينيزي رودريجو دي بول يؤكد صب تركيزه على مواجهة ميلان

فيسبوك تويتر محمد عماد

أكد رودريجو دي بول لاعب فريق أودينيزي أنه لا يفكر في مفاوضات إنتر ميلان ونابولي لضمه، وأنه يصب كل تركيزه حاليًا على مواجهة ميلان.

وسيحل أودينيزي ضيفًا على ملعب سان سيرو مساء الإثنين لمواجهة ميلان في الجولة رقم 30 من الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

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وقال دي بول: "لا أفكر بشأن الشائعات، فهي تزعجني، كل هدفي الآن هو التركيز على مواجهة ميلان والعودة للديار بالفوز، لا أهتم بالحديث عن رغبة نابولي والانتر لضمي".

وعن مستقبله الدولي مع منتخب الأرجنتين قال دي بول: "هدفي الآن هو المشاركة في كوبا أمريكا، المدرب هو من سيقرر وأنا مستعد لتلبية النداء في أي وقت".

يذكر أن البرازيل هي من ستستضيف نسخة كوبا أمريكا 2019 والتي ستقام في شهر يونيو المقبل.