دي بور: ندمت على عدم اللعب لمانشستر يونايتد بعد برشلونة

فرانك دي بور يتحدث حول ندمه على عدم اللعب لمانشستر يونايتد بعد رحيله عن برشلونة

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال فرانك دي بور نجم نادي برشلونة السابق إنه ندم على عدم الانضمام إلى مانشستر يونايتد بعد رحيله عن الفريق الكتالوني.

وكان فرانك دي بور قد لعب في صفوف برشلونة في الفترة بين عامي 1998 و 2003 قبل أن ينتقل إلى رينجرز الاسكتلندي.

وقبل رحيله عن برشلونة، وصل لدي بور عرض من مانشستر يونايتد، ولكنه رفض في ذلك الوقت الانتقال إلى الشياطين الحمر.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١ مايو ٢٠١٩

وحول ذلك، قال فرانك دي بور إن قراره في ذلك الوقت كان خاطئًا، وإنه كان عليه الانضمام إلى مانشستر يونايتد.

واعتزال فرانك دي بور كرة القدم بشكل نهائي عام 2006، بعد تجربة في دولة قطر مع نادي الريان ونادي الشمال.

جوارديولا وكلوب.. على أعتاب موسم فاشل لأحدهما

يذكر أن فرانك دي بور قد تحول إلى مدرب كبير بعد تجربته مع أياكس أمستردام، وتجربة غير موفقة مع إنتر في إيطاليا.