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الدوري الاسباني الدرجة الأولى

دي بور: ميسي سيحب اللعب بجوار دي يونج

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فرانك دي بور يشيد بانضمام فرينكي دي يونج لصفوف برشلونة بداية من الصيف المقبل ويؤكد أنه سيتأقلم سريعًا في صفوف الفريق الكتالوني الذي مثله سابقًا.
علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أعرب فرانك دي بور نجم برشلونة وأياكس المعتزل والمدرب في قطاع ناشئي الفريق الهولندي عن سعادته بإتمام النادي الكتالوني لصفقة فرينكي دي يونج.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها مع "كادينا سير" وأكد خلالها أن دي يونج سيتأقلم بشكل سريع مع برشلونة بمجرد الانضمام للفريق.

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وقال دي بور: "دي يونج لديه الحمض النووي لفريق أياكس وهو تقريبًا متطابق مع الحمض الننوي لفريق برشلونة ويمتلك ذكاءً كبيرًا".

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وأضاف: "هو دومًا لديه أفكار ولا يلعب دون أن يفكر جيدًا فيما سيقوم به، ليونيل ميسي سيقع في حب اللعب بجواره".

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وأكمل: "هو لاعب كرة قدم مختلف عن عديدون، لا مشكلة لديه في الاحتفاظ بالكرة حتى يجد فرصة تمريرة جيدة، كما أنه لديه سيرجيو بوسكيتس ليتعلم منه".

واختتم: "يمكنه أيضًا أن يلعب في مركزي تشافي وإنييستا لكن المركز رقم 6 هو المفضل بالنسبة له، سيتسلم الراية من بوسكيتس قريبًا".

 

 

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