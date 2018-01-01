النتائج المباشرة
الانتقالات

أسطورة برشلونة ينصح سيليسين بالرحيل

آخر تحديث
التعليقات()
Getty Images
تعرف على تصريحات رونالد دي بور حول موقف سيليسين وقلة دقائق اللعب في برشلونة

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

نصح رونالد دي بور، لاعب برشلونة السابق، جاسبر سيليسين، حارس مرمى الفريق الكتالوني، بالرحيل عن كامب نو.

سيليسين انضم إلى برشلونة في 2016 بعد رحيل كلاوديو برافو ولا يلعب سوى في بطولة كأس الملك.

وقال دي بور في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية: "رغم أنّ اللعب في برشلونة أمر عظيم للغاية ولكن نصيحتي لسيليسين أن يرحل عن الفريق".

اختيارات المحررين

وأوضح: "سيليسين لن يشارك أساسيًا مع برشلونة في ظل وجود حارس عملاق مثل أندريه تيرشيتجن ولذلك سيبقى حبيس دكة البدلاء. إنّه يستحق اللعب من 20 إلى 30 مباراة على الأقل في الموسم".

دي بور اعتبر جاسبر بين أفضل 10 حراس مرمى في العالم ولكن قلة دقائق اللعب تجعله بعيدًا عن دائرة الاهتمام.

ووضع برشلونة حارس مرمى أياكس الهولندي أندريه أونانا ليكون بديلًا لسيليسين حال قرار الاخير الرحيل عن صفوف الفريق.

وكان جاسبر أفضل لاعب في مباراة توتنهام وبرشلونة الأخيرة في دوري أبطال أوروبا.

الموضوع التالي:
مالك نادي مارسيليا يدعو رئيس النادي ومدربه لاجتماع عاجل
الموضوع التالي:
ماتيتش: أصحاب الخبرة في الفريق هم من يتحملون مسؤولية الخسارة
الموضوع التالي:
فيديو – شيكابالا يصنع فوز أبولون الثاني في الدوري اليوناني
الموضوع التالي:
تقرير خاص - مانشستر يونايتد مع مشجعيه في مصر وحدث منتظر العام المقبل
الموضوع التالي:
روي كين: لم أشاهد مانشستر يونايتد بهذا السوء منذ الثمانينيات
إغلاق