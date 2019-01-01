دي بروين يقلل من شأن اللعب في ملعب توتنهام الجديد وسون يعارضه

قبل مواجهة مانشستر سيتي وتوتنهام على الملعب الجديد.. تصريحات متضادة من دي بروين و سون

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قلل النجم البلجيكي كيفين دي بروين من شأن مواجهة توتنهام على ملعبه الجديد، مؤكدًا أنه لا يشعر بالقلق حيال ذلك.

ويحل مانشستر سيتي ضيفًا على توتنهام على ملعبه الجديد غدًا الثلاثاء في إطار مواجهة الذهاب لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبخصوص ذلك، قال كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي إنه لا يشعر بالقلق حيال مواجهة توتنهام في ملعبه الجديد.

وأضاف: "الملعب الذي ستقام عليه المواجهة ليس المعضلة، الأمر سيكون حول الفريقين نفسهما ومدى استعدادهما"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٤ أبريل ٢٠١٩

وحول ذلك، رد النجم الكوري سون هيونج مين مهاجم توتنهام على ما قاله كيفين دي بروين، حيث رفض التقليل من شأن الملعب الجديد.

وقال سون: لقد لعبنا لمدة عام ونصف بعيدًا عن ملعبنا، لم يكن الأمر سهلًا كما يتخيل البعض أو كما يظن من لم يجرب ذلك"

وأضاف: "لقد افتقدنا اللعب على ملعبنا، وأخيرًا سنستعيد ذلك الشعور، وبالطبع ستكون أول مواجهة أوروبية على الملعب الجديد ذات طابع خاص"

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يذكر أن توتنهام لعب لمدة عام ونصف على ملعب ويمبلي، وذلك من أجل انتظار هدم وبناء ملعبه وايت هارت لين.