دي بروين يزيد من متاعب مانشستر سيتي باحتمالية غيابه عن مواجهة ليفربول

دي بروين قد يغيب عن مواجهة ليفربول للإصابة

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

ذكرت مصادر صحفية إنجليزية أن النجم الدولي البلجيكي كيفين دي بروينة قد يغيب عن مواجهة ليفربول المنتظرة الخميس المقبل بسبب الإصابة. اختيارات المحررين جول 25 - نبيل معلول: صلاح الأفضل في 2018 ومعلول سيعود أفضل من السابق

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وسيستضيف مانشستر سيتي غريمه ليفربول الخميس المقبل على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الإسبوع الحادي والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتمثل مباراة مانشستر سيتي أمام ليفربول طوق النجاة للسيتيزينز من أجل العودة للمنافسة على الدوري مرة أخرى، وذلك بعدما تعرض لخسارتين أخيرتين أمام كريستال بالاس وليستر سيتي مؤخرًا.

وبعد هذه الهزائم التي جعلت ليفربول يحلق بعيدًا في صدارة البريميرليج، أعلنت صحيفة الميرور البريطانية أن دي بروينة يعاني من آلام ستمنعه من المشاركة في مباراة الغد أمام ساوثهامبتون.

وخضع اللاعب للفحوصات الطبية صباح السبت، والتي بينت تعرضه للإصابة على مستوى ساقه اليمنى، وهي التي قد تجعله يحتاج للراحة لأسبوع، ما يعني غيابه عن موقعة ليفربول.

يذكر أن ليفربول قد حقق انتصارًا عريضًا على أرسنال، ما جعله يحلق بعيدًا أكثر في صدارة البريميرليج برصيد 54 نقطة.