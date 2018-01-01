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الدوري الإنجليزي الممتاز

دي بروين يزيد من متاعب مانشستر سيتي باحتمالية غيابه عن مواجهة ليفربول

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Getty Images
دي بروين قد يغيب عن مواجهة ليفربول للإصابة

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

ذكرت مصادر صحفية إنجليزية أن النجم الدولي البلجيكي كيفين دي بروينة قد يغيب عن مواجهة ليفربول المنتظرة الخميس المقبل بسبب الإصابة.

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وسيستضيف مانشستر سيتي غريمه ليفربول الخميس المقبل على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الإسبوع الحادي والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتمثل مباراة مانشستر سيتي أمام ليفربول طوق النجاة للسيتيزينز من أجل العودة للمنافسة على الدوري مرة أخرى، وذلك بعدما تعرض لخسارتين أخيرتين أمام كريستال بالاس وليستر سيتي مؤخرًا.

وبعد هذه الهزائم التي جعلت ليفربول يحلق بعيدًا في صدارة البريميرليج، أعلنت صحيفة الميرور البريطانية أن دي بروينة يعاني من آلام ستمنعه من المشاركة في مباراة الغد أمام ساوثهامبتون.

وخضع اللاعب للفحوصات الطبية صباح السبت، والتي بينت تعرضه للإصابة على مستوى ساقه اليمنى، وهي التي قد تجعله يحتاج للراحة لأسبوع، ما يعني غيابه عن موقعة ليفربول.

يذكر أن ليفربول قد حقق انتصارًا عريضًا على أرسنال، ما جعله يحلق بعيدًا أكثر في صدارة البريميرليج برصيد 54 نقطة.

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