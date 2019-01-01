دي بروينه يوضح تفاصيل إصابته ويؤكد أنه سيعود قريبًا

كيفين دي بروينه نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي يؤكد أن إصابته ليست بالخطيرة وأنه سيعود للملاعب في أسرع وقت ممكن لمساعدة فريقه في المباريات المقبلة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

طمأن اللاعب البلجيكي كيفين دي بروينه نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي جماهير الفريق على حالته بعد أن أصيب مؤخرًا رفقة السيتيزنز.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أنه لا يشعر أن إصابته خطرة لتلك الدرجة التي تبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

وقال دي بروينه: "الإصابات جزء من كرة القدم وتحدث وهذا أمر طبيعي، كما أنني أعتقد أن تلك الإصابة لم تكن بذلك السوء في هذا الوقت، الأمور بخير".

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وأضاف: "شعرت بالقليل من الضيق بنهاية الشوط، لقد قمت بتمريرة الكرة بطريقة ما ولم أشعر بالراحة لذلك خرجت، من الأفضل ألا أكون متهورًا".

وأكمل عن إذا ما كان سيغيب عن عدد كبير من المباريات: "أتمنى ألا يحدث ذلك، لقد شعرت بشيء في قدمي لكنني لا أعتقد أنه بتلك الخطورة".

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واختتم تصريحاته: "بكل تأكيد أنا في حاجة للوقت حتى أعود فلقد كنت مصابًا لستة أشهر، ولدينا أربعة لقاءات صعبة في 10 أيام فقط".