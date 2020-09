دي بروينه ينتزع جائزة لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، اليوم، الثلاثاء، عن فوز كيفين دي بروينه بجائزة لاعب العام في إنجلترا لموسم 2019/2020.

دي بروينه احتل المركز الثاني مع مانشستر سيتي في جدول الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، لكنه تألق بشكل لافت على مدار البطولة.

الدولي البلجيكي دخل في منافسة قوية مع زميله رحيم ستيرلينج، الذي نجح في تسجيل 20 هدفاً وصناعة 4 مع سيتي في البريميرليج .

وتفوق كذلك على رباعي ليفربول ، ألكسندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، ساديو ماني وجوردان هندرسون رغم قيادتهم الريدز لتحقيق اللقب.

وأما بالنسبة لجائزة أفضل لاعب شاب، فقد حصل عليها النجم الإنجليزي ألكسندر أرنولد، بعد تألقه مع ليفربول بتسجيل 4 أهداف وصناعة 13 الموسم الماضي.

The PFA Players’ Player of the Year 2020: Kevin De Bruyne, !

@debruynekev @mancity #mancity #POTY #PFAawards pic.twitter.com/HvrK5KUmor