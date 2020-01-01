دي بروينه يصل إلى 150 مشاركة مع مانشستر سيتي في الدوري الانجليزي

ما هي أرقام دي بروينه في 150 مباراة مع مانشستر سيتي بالبريميرليج؟

وصل النجم الدولي البلجيكي كيفين دي بروينه إلى المباراة رقم 150 له مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيشارك صانع الألعاب الأفضل في العالم في الوقت الحالي أساسيًا مع مانشستر سيتي في مواجهة مضيفه برايتون ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهذه المباراة التي سيبدأها دي بروينه أساسيًا، سيواصل عداد أرقامه بالمشاركة في 150 مباراة مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي فقط.

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وخلال هذا العدد من المباريات، نجح النجم البلجيكي في تحطيم العديد من الأرقام القياسية، فضلًا عن التتويج بالبريميرليج لموسمين متتاليين.

وقدم دي بروينه 63 تمريرة حاسمة على الرغم من تعرضه للعديد من الإصابات خلال الموسم الحالي والوسمين الماضيين بصورة أكبر.

وقام دي بروينه أيضًا بصناعة 461 فرصة سانحة للتسجيل، بمعدل أكثر من 3 فرص للمباراة الواحدة في إجمالي مشاركاته في البريميرليج بقميص السيتي.

وسجل دي بروينه أيضًا في مبارياته الـ 150 16 هدفًا من خارج منطقة الجزاء، كأكثر لاعب يسجل من خارج المنطقة في البريميرليج منذ 2015.

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يذكر أن دي بروينه رغم كل هذه الأرقام والمستويات الخارقة التي قدمها في الفترات الماضية لم يحصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز ولا مرة.