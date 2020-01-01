دي بروينه يحذر ليفربول ويكشف عن مفاجأة بجائزة لاعب العام

اختيار غير متوقع للبلجيكي في جائزة لاعب العام من رابطة المحترفين

حذر كيفين دي بروينه صانع ألعاب مانشستر سيتي، فريق ليفربول، من صعوبة المنافسة في الدوري الإنجليزي للموسم الجديد.

ليفربول حصل على لقب البطولة الموسم الماضي، بسبب الحالة المميزة للفريق مع المدرب يورجن كلوب، وكذلك لانخفاض مستوى المنافسين وعلى رأسهم سيتي.

دي بروينه الذي سبق أن فاز باللقب مع سيتي، قرر تحذير الريدز هذه المرة، قبل ساعات من انطلاق النسخة الجديدة للبريميرليج.

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وقال البلجيكي:"الأمر كان أصعب مما تصورناه في موسم 2018/2019، قاتلنا معهم حتى النهاية وفزنا بالدوري، المباريات تكون صعبة عندما تدخل الفرق بتركيز كبير للفوز عليك".

وأضاف:"بعض الفرق تواجه صعوبة في تكرار نفس الشعور بعد الفوز بالدوري، لذلك مهمتهم لن تكون سهلة هذا الموسم، وهناك العديد من الظروف تتغير مثل الإصابات وغيرها من العوامل".

وتابع:"أؤمن بمقدرة ليفربول على الوصول لنفس المستوى مرة أخرى، ولكن لست متأكداً من اللعب بنفس الحماس والرغبة والتعطش".

وأما عن فوزه بجائزة لاعب العام من رابطة المحترفين:"أشعر بسعادة كبيرة جداً بعد تحقيق هذا اللقب، ولكني منحت صوتي لداني إنجز مهاجم ساوثامبتون نظراً للمستوى المبهر الذي ظهر به رغم المصاعب التي مر بها مع فريقه".

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يذكر أن مانشستر سيتي، كان من المقرر خوضه الجولة الأولى من البريميرليج اليوم، السبت، أمام أستون فيلا، لكن المباراة تأجلت بسبب مشاركته في دوري أبطال أوروبا.