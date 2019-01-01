دي بروينه يتوقع تأخر انضمام هازارد لمدريد وحصوله على الكرة الذهبية

كيفين دي بروينه نجم مانشستر سيتي يتوقع تأخر انضمام إيدن هازارد من تشيلسي لصفوف ريال مدريد

فيسبوك تويتر علي رفعت

توقع النجم البلجيكي كيفين دي بروينه لاعب مانشستر سيتي أن يتأخر الإعلان عن توقيع هازارد مع ريال مدريد لعدة أيام.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها دي بروينه خلال معسكر منتخب بلجيكا وأكد خلالها أن هازارد لاعب محترف ويعرف ما الذي يقوم به بشكل جيد.

📆نهائي 2012

على ملعبه "أليانتس أرينا" ووسط جماهيره، خسر بايرن ميونخ لقب دوري أبطال أوروبا بطريقة درامية أمام تشيلسي الإنجليزي، ليُتوج الأخير باللقب الأول في تاريخه.🔵🏆 pic.twitter.com/2flg8LKool — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٣١ مايو ٢٠١٩

وقال دي بروينه: "أولًا وقبل أي شيء هازارد لا يزال كما هو، نحن هنا جميعًا محترفون، وسبق لنا التعامل مع مشاكل في سوق الانتقالات، هو ليس الأول ولن يكون الأخير".

وأضاف: "هو يعرف ما الذي عليه القيام به، لا يزال لدينا عمل لنقوم به هذا الأسبوع، بعد ذلك سيكون لديه إجازة يستطيع من خلالها ترتيب كل شيء، أعتقد أن الصفقة ستنتظر لمدة أربعة أو خمسة أيام".

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وأكمل: "لا أعرف إذا ما كان سيصبح قائدًا بشكل فوري في ريال مدريد، النادي هناك أفضل من تشيلسي بكل تأكيد، ولو لعب بنفس مستوى هذا الموسم سيحصل على الكرة الذهبية معهم".

جدير بالذكر أن تشيلسي كان قد أتم اتفاقه مع ريال مدريد على انتقال هازارد لصفوف الملكي بداية من الموسم الجديد لكن الإعلان الرسمي لم يتم بعد.