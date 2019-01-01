دي بروينه: غير مهتم بملعب توتنهام الجديد ونبحث عن الفوز فقط

كيفين دي بروينه نجم فريق مانشستر سيتي يؤكد أنه غير مهتم بملعب فريق توتنهام الجديد الذي سيلعب عليه الفريق في دوري الأبطال وأنه يفكر في الفوز فقط.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد كيفين دي بروينه نجم فريق مانشستر سيتي أنه لا يفكر أبدًا في ملعب فريق توتنهام الجديد أكثر مما يفكر في وضع فريقه في الموسم الجاري.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها دي بروينه وأكد خلالها أن فريقه يسعى للتتويج بكل الألقاب الممكنة المتاحة له في الوقت الحالي.

لابورت: مانشستر سيتي أفضل من ليفربول ونريد الفوز بالرباعيةhttps://t.co/ZRSeIjHsj4 — Nabd - Goal SA (@sa_nabd) April 7, 2019

وقال دي بروينه: "أنا غير مهتم حقًا بملعب توتنهام الجديد ولا يوجد جدوى من التفكير في مثل تلك الأمور، هل تعلمون كم جدولنا مزدحم بالمباريات؟".

وأضاف: "أعتقد أن الجميع يقلل من أهمية كيف أن المباريات متوالية، لا يمكنك أن تفكر في مثل تلك الأمور، لا يوجد لدينا حتى وقت للراحة، كيف لي أن أفكر في أمر قادم بعد أربعة أسابيع".

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وأكمل: "نفكر أولًا في مباراة هذا الأسبوع ونتمنى أن نقدم فيها مستوى جيد وأن نخرج بنتيجة طيبة، ففي العام الماضي كان فريقنا عظيمًا رغم ذلك لم نتجاوز دور الـ 8".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي كان قد أقصي من دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي على يد ليفربول بعد الخسارة بخمسة أهداف لهدف في مجموع اللقائين.