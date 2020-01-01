دي بروينه: نريد دوري الأبطال لتوديع سيلفا

سيلفا سيرحل عن سيتي بنهاية الموسم

تحدث كيفين دي بروينه، نجم مانشستر سيتي، عن سعي ناديه للفوز بدوري أبطال أوروبا كهدية وداعية لزميله ديفيد سيلفا هذا الموسم.

سيلفا أعلن رحيله عن سيتي بنهاية الموسم الجاري، ليكتب ختام رحلة استمرت عشرة أعوام مع "المواطنين" في إنجلترا.

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وقال البلجيكي مع "MEN": "سيترك فراغاً كبيراً ولهذا تأتي بلاعبين صغار ليتعلموا منه، أنا منهم، أتمنى أن نختم الموسم بشكل جيد من أجله".

وأضاف: "سيكون رائعاً الفوز بدوري الأبطال لأنها ستكون وداعية رائعة له، نحتاج للاستمرار في حالتنا الجيدة وعدم الراحة حتى لا نفقد التركيز".

واستمر صانع الألعاب: "نملك أسبوعين من أجل التحضير، بالنسبة لي سيلفا أحد أفضل اللاعبين في تاريخ البريميرليج، لعبت معه لخمس سنوات وفزنا معاً".

وختم: "يمكنك دوماً فتح النقاش حول من الأحق بذلك اللقب، ولكن أنا لعبت بجواره ولذا أقدر كثيراً ما قام به كل يوم هنا".

سيتي ختم مشواره في البريميرليج الأحد بالفوز بخماسية نظيفة على نوريتش، لينهي المسابقة في المركز الثاني.