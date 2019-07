فيديو - دي بروينه يتألق ويقود مانشستر سيتي للانتصار على يوكوهاما

حقق مانشستر سيتي انتصاراً ودياً على مضيفه يوكوهاما مارينوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل واحد في اللقاء الذي جمع الطرفين باليابان.

ويدين سيتي بالفضل لقائده البلجيكي كيفين دي بروينه الذي سجل الهدف الأول وصنع الثاني لسترلينج في الدقائق 18 و40، وكان كيتا إندو قلص الفارق بالدقيقة 23، وأضاف البديل لوكاس نيميتشا هدفاً ثالثاً بالوقت المحتسب بدلاً من الضائع من المباراة.

