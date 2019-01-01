فيديو - دي بروينه يتألق ويقود مانشستر سيتي للانتصار على يوكوهاما
حقق مانشستر سيتي انتصاراً ودياً على مضيفه يوكوهاما مارينوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل واحد في اللقاء الذي جمع الطرفين باليابان.
ويدين سيتي بالفضل لقائده البلجيكي كيفين دي بروينه الذي سجل الهدف الأول وصنع الثاني لسترلينج في الدقائق 18 و40، وكان كيتا إندو قلص الفارق بالدقيقة 23، وأضاف البديل لوكاس نيميتشا هدفاً ثالثاً بالوقت المحتسب بدلاً من الضائع من المباراة.
When he gets on that left foot... 🚀— Manchester City (@ManCity) July 27, 2019
⚪️ 0-1 🔵 #mancity pic.twitter.com/MrT5SbCPew
That sweet @debruynekev release slotted home by @sterling7 👏— Manchester City (@ManCity) July 27, 2019
⚪️ 1-2 🔵 #mancity pic.twitter.com/KYn5PsT8Yw
Finishing touch applied by @LukasNmecha!— Manchester City (@ManCity) July 27, 2019
⚪️ 1-3 🔵 #mancity pic.twitter.com/7LfnR5Kbbk
ولعب بيب جوارديولا بتشكيلته الأساسية، وشارك ليروي ساني أساسياً رغم الحديث عن انتقاله إلى بايرن ميونخ، بينما لعب رحيم سترلينج كرأس حربة في ظل غياب الثنائي جابرييل جيسوس وكون أجويرو للعطلة.
وظهر الإسباني رودري، المنتقل من أتلتيكو مدريد، مرة أخرى أساسياً في تشكيل الفريق، بجوار كلاً من ديفيد سيلفا ودي بروينه.
ولن يلعب مانشستر سيتي أي لقاء ودي إضافي حتى خوضه لقاء الدرع الخيرية أمام ليفربول بالرابع من الشهر المقبل.