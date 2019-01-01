فيديو - دي بروينه يتألق ويقود مانشستر سيتي للانتصار على يوكوهاما

حامل لقب البريميرليج يواصل استعداداته للموسم الجديد

فيسبوك تويتر هيثم محمد

حقق مانشستر سيتي انتصاراً ودياً على مضيفه يوكوهاما مارينوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل واحد في اللقاء الذي جمع الطرفين باليابان.

ويدين سيتي بالفضل لقائده البلجيكي كيفين دي بروينه الذي سجل الهدف الأول وصنع الثاني لسترلينج في الدقائق 18 و40، وكان كيتا إندو قلص الفارق بالدقيقة 23، وأضاف البديل لوكاس نيميتشا هدفاً ثالثاً بالوقت المحتسب بدلاً من الضائع من المباراة.

ولعب بيب جوارديولا بتشكيلته الأساسية، وشارك ليروي ساني أساسياً رغم الحديث عن انتقاله إلى بايرن ميونخ، بينما لعب رحيم سترلينج كرأس حربة في ظل غياب الثنائي جابرييل جيسوس وكون أجويرو للعطلة.

وظهر الإسباني رودري، المنتقل من أتلتيكو مدريد، مرة أخرى أساسياً في تشكيل الفريق، بجوار كلاً من ديفيد سيلفا ودي بروينه.

ولن يلعب مانشستر سيتي أي لقاء ودي إضافي حتى خوضه لقاء الدرع الخيرية أمام ليفربول بالرابع من الشهر المقبل.