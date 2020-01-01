دي بروينه يتعجب من التحكيم بعد الخسارة من توتنهام

سيتي خسر من سبيرز بهدفين نظيفين

هاجم نجم وقائد مانشستر سيتي كيفين دي بروينه التحكيم بعد خسارة فريقه السبت أمام توتنهام لحساب الدوري الإنجليزي الممتاز.

سيتي سقط بهدفين نظيفين أمام سبيرز، وشهد اللقاء إلغاء هدفاً لمانشستر بداعي وجود لمسة يد على جابريل جيسوس قبل تمريره الكرة لإيمريك لابورت.

وقال البلجيكي مع "سكاي": "صراحة أصبحت لا أعرف القوانين الآن، أعتقدت أن الكرة فوق الذراع أصبحت لا تحتسب ركلة جزاء، الجميع يعرف أنها ضربته هناك".

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وأكمل: "لا أعرف القوانين حقاً، غداً أو بعد غد سيخرجون في قناةٍ ما ويقولون كان قراراً صحيحاً وجيداً، الأمر لا يهمني بعد الآن".

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وواصل دي بروينه: "ألعب الكرة منذ 12 عاماً وفي الأعوام التسعة الأولى لم يكن هناك أي تغييرات، الآن هناك الكثير منها ولا أعرف لماذا، الكرة لعبة جميلة".

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وأردف: "من يقومون بهذه التغييرات يجب أن يكونوا في قلب الحدث، أعتقد أن في المجمل لعبنا جيداً ولكن افتقدنا للحسم، أن تجعل سبيرز يخلق فقط 3-4 فرص هذا أمر طيب".

وختم: "الأمر متذبذب لأن لاعبين يصابون ويعودون، من الصعب أن تعود من الإصابة وتكون في أفضل المستويات وتلعب باستمرارية، نحتاج للتحسن في إنهاء الهجمات وسيأتي الأمر آجلاً أم عاجلاً".

الخسارة تعني توقف رصيد سيتي عند 12 نقطة فقط بعد ثمان مباريات، ليحتل المرتبة العاشرة بانتظار بقية لقاءات الجولة.