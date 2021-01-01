دي بروينه: لم نستعد جيدًا للموسم بدنيًا وعقليًا، وسنقاتل على كل مباراة

كيفين دي بروينه نجم فريق مانشستر سيتي يؤكد أن ضيق فترة التحضير تسببت في تراجع فريقه.

أكد اللاعب البلجيكي كيفين دي بروينه لاعب فريق مانشستر سيتي أن الشكل الذي ظهر به فريقه هذا الموسم كان بسبب ضيق وقت التحضير.

جاء هذا في تصريحات صحفية لدي بروينه، تطرق خلالها للحديث عن عودة الفريق لتحقيق الانتصارات من جديد، وأكد على ضرورة القتال في كل مباراة.

وقال دي بروينه: "في بداية الموسم واجهنا الكثير من الصعوبات، والإصابات، ولم نحصل على الفرصة الكافية في فترة التحضير".

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وأضاف: "الفريق لم يكن جاهزًا سواء بدنيًا أوعقليًا من أجل خوض ذلك الموسم الجديد بتلك الطريقة".

وأكمل: "لقد استعدنا بعض اللاعبين في الشهر الماضي وارتفع مستوى الفريق وحققنا بعض الانتصارات، كما تحركنا للأمام في جدول الترتيب".

وأردف: "لا يزال لدينا ثمانية لقاءات بشهر يناير بكل البطولات، وسيكون الأمر في غاية الصعوبة، لكنني أعتقد أن الفريق الىن جاهز لخوض تلك المعركة، وهذا هو الأهم".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي يحتل في الوقت الحالي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقط، ولديه لقائين أقل من المتصدر ليفربول والذي يملك 33 نقطة.