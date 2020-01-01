دي بروينه: لسنا محبطين من ليفربول وأسعى للبقاء ضمن الأفضل

دي بروينه يسعى للتتويج بكل الألقاب الممكنة هذا الموسم..

شدد البلجيكي كيفن دي بروينه، نجم فريق مانشستر سيتي، على رغبة السيتيزنز في التتويج بلقب كأس "كاراباو" للمرة الثالثة على التوالي.

ويواجه مانشستر سيتي، نظيره أستون فيلا، غدًا الأحد، على ملعب ويمبلي، في المباراة النهائية.

وقال دي بروينه، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "هذا النادي يأخذ كل بطولة على محمل الجد، لا يهم ما هي المسابقة التي نشارك بها، نحن نلعب من أجل الفوز، لقد أظهرنا ذلك في كل بطولة لعبنا فيها".

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وأضاف: "هذا أول لقب يمكن أن نفوز به هذا الموسم، أعلم أن البعض يقول إنها أصغر مسابقة، ولكن على الأقل يمكن التتويج بشيء ما، إن لم تفز ببطولات أخرى، هناك عديد اللاعبين الذين لم يفوزوا بأي بطولة خلال مسيرتهم، حتى كأس كاراباو".

وتابع: "عليك احترام كل المسابقات، لأنه في بعض الأحيان تواجه فرقًا من الدوريات الأدنى، وحتى مع هذا، نُظهر التفاني من أجل ما يتعين علينا فعله كمحترفين، وإظهار أننا سنبذل قصارى جهدنا للفوز بهذه البطولة".

وتطرق دي بروينه للحديث عن موسم مانشستر سيتي المخيب في الدوري الإنجليزي، إذ يحتل السكاي بلو، المركز الثاني خلف ليفربول بـ22 نقطة.

وأوضح لاعب تشيلسي وفولفسبورج السابق: "نحن نقدم أداءً جيدًا ولكننا خسرنا الكثير من النقاط. موسمنا الحالي يشبه إلى حد ما موسم جوارديولا الأول هنا، إذ كنا نلعب كرة قدم جيدة لكننا ارتكبنا الكثير من الأخطاء".

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وأردف: "هناك مباريات تعتقد أنك تسيطر عليها بشكل كامل، ثم تخسر في أخر 5 أو 10 دقائق، وعلى الجانب الآخر لم يخسر ليفربول أي نقاط، وبالتالي خسارة أي نقطة كانت تكلفنا الكثير".

وأكمل: "حتى لو تجنبنا ذلك، أعتقد أن أداء ليفربول هذا العام وانتصاره بكل المباريات يجعل من فوزه بالدوري الإنجليزي مستحقًا، أنا لا أعتقد أننا محبطون منهم، لأن عليك أن تحييهم على ما قدموه، فهو يشبه ما فعلناه في العامين الماضيين".

وأفاد: "إذا فزت بعديد المباريات وحصدت الكثير من النقاط، ليس هناك أمام المنافسين الكثير ليفعلوه، لكن الإحباط الوحيد الذي واجهناه هو ارتكاب الأخطاء بكثرة، وليس ليفربول".

ونوه: "هناك احترام كبير بين مانشستر سيتي وليفربول، فإذا فازوا بهذه الطريقة، فهذا هو ما يجب أن يكون عليه الأمر".

وواصل: "أريد دائمًا الفوز بكل شيء، نعلم أننا خسرنا الدوري، ولكني أود الفوز بباقي البطولات، أعرف أن هذا صعبًا، ولكن هذا ما نريد فعله، لا يزال أمامنا فرصة لحصد 3 ألقاب، وإذا نجحنا فعندئذ سيكون الأمر مذهلاًَ جدًا".

وبسؤال دي بروينه عما إذا كان يرى نفسه من أفضل لاعبي العالم، أجاب: "لا أرى نفسي بعيدًا عنهم، ولكن من صاحب القرار؟ أحاول فقط أن أكون أفضل بقدر الإمكان".

وأكد: "لقد لعبت جيدًا على مدار الأعوام القليلة الماضية، وحتى الموسم المنصرم، رغم الإصابات ولكن في الأوقات التي كنت فيها بالملعب، أديت بشكل جيد، حتى فترتي في ألمانيا كانت جيدة، مررت بسنوات رائعة وشعرت بالسعادة، لكن من يقرر أني من أفضل لاعبي العالم، لا أعرف، لكنني أعتقد أنني قريب جدًا".

واستطرد: "ترشحي للفوز بالكرة الذهبية يساعد في ذلك، ولكن أولاً وقبل كل شيء أداء الفريق، فإذا كان أدائي والفريق جيدًا، فسوف أحصل على الجوائز".

وأتم: "خلال السنوات القليلة الماضية، كنت ضمن قائمة 30 أفضل لاعب في العالم، وهو شعور جيد؛ لأنك عندما تعمل بجد، يكون من الجميل الاعتراف والتقدير على ذلك، وهذا يعطيني الدافع للاستمرار".