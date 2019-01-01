دي بروينه: لا أخشى مشاركة برافو ولدينا الفرصة حتى لو خسرنا من ليفربول

كيفين دي بروينه نجم فريق مانشستر سيتي يؤكد أن فريقه لا يخشى ابتعاد إيدرسون عن المشاركة في مواجهة ليفربول.

أعرب النجم البلجيكي كيفين دي بروينه عن ثقته الكبيرة في التشيلياني كلاوديو برافو الحارس الثاني للفريق قبيل المواجهة الهامة أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها إيدرسون وأكد خلالها أن برافو لديه خبرات كبيرة ويستطيع أن يحمي مرمى الفريق في مواجهة ليفربول.

وقال دي بروينه: "بكل تأكيد غياب إيدرسون سيكون صعبًا بالنسبة لنا كونه الحارس الأساسي للفريق لكنني لدي ثقة كبيرة في كلاوديو برافو أيضًا".

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وأضاف: "لقد مر ببداية موسم مذهلة سواء في فترة الإعداد أو أمام ليفربول في الدرع الخيرية ولديه خبرة كبيرة لذلك لدي ثقة في قدرته على تقديم مستويات طيبة، لا أشعر بالخوف من تواجده".

وأكمل: "دومًا عندما نخوض أي مباراة نسعى للفوز، هكذا تم بناء فريقنا وهذه هي العقلية الخاصة بنا، لكن الحديث في الوقت الحالي عن أهمية المباراة غير عقلاني فنحن لسنا في نهاية الموسم ولا يزال هناك الكثير من الوقت حتى النهاية".

جدير بالذكر أن الفارق بين ليفربول ومانشستر سيتي في الوقت الحالي ست نقاط يتصدر بهم الريدز صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي منفردًا.