دي بروينه: ترشيحي للكرة الذهبية يؤكد أنني من أفضل اللاعبين بالعالم!

بلجيكا مرشحة بقوة للقب اليورو..

أعرب نجم مانشستر سيتي ومنتخب بلجيكا كيفن دي بروينه عن فخره بترشيحه من قبل الجماهير للتتويج بالكرة الذهبية، معتبرًا أن هذا ما عمل عليه طوال حياته.

وقدم دي بروينه موسمًا مميزًا مع مانشستر سيتي قاد خلاله النادي السماوي لتحقيق الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس كاراباو مع الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

الآن يقود دي بروينه منتخب بلجيكا في يورو 2020، وقد حلّ بديلًا في مباراة الدنمارك وسجل هدفًا وصنع آخر، وهو ما تسبب في إشادات استثنائية به.

بلجيكا ستواجه فنلندا في ختام دور المجموعات، وقبل المباراة تحدث دي بروينه عن نفسه قائلًا "أنا فخور بأن الناس يعتبرونني أحد الفائزين المحتملين بالكرة الذهبية".

كما أضاف دي بروينه "هذا يعني أنني من بين أفضل اللاعبين في العالم وهذا ما عملت طوال حياتي".

وتابع "لم أشك أبدًا في جودتي أو في جودة منتخب بلجيكا، أعلم أن المنافسين جيدون ولكن أهم شيء هو نحن، إذا لعبنا بشكل جيد فلدينا فرص للفوز".

انتقاد أوزيل وهجوم على أوباميانج ورفض قطر والصين.. أبرز تصريحات كروس المثيرة للجدل

وواصل مجيبًا عن من ينافس بلجيكا على لقب اليورو "سنحاول الفوز باللقب قدر المستطاع، البطولة تتحدد في لحظات، نحن نعلم كذلك وعلينا أن نكون مثاليين".

وأتم "هناك 8 فرق على الأقل يمكنها الفوز باليورو، لن يكون الأمر سهلًا، إذا ما كان عليّ اختيار منتخب واحد، فأقول إيطاليا كانت الأكثر إثارة للإعجاب حتى الآن".

الجدير بالذكر أن بلجيكا ضمنت التأهل إلى ثمن النهائي بالفوز في أول مباراتين على روسيا والدنمارك، ويكفيها التعادل أمام فنلندا لضمان التأهل في المركز الأول من المجموعة.