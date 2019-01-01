دي بروينه: الإصابات سبب التراجع وأثق في التتويج بالألقاب

كيفين دي بروينه نجم فريق مانشستر سيتي يؤكد على ثقته في تتويج فريقه بالألقاب بنهاية الموسم الجاري ويعد الجماهير بالعودة لمستواه المعهود.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب النجم البلجيكي كيفين دي بروينه لاعب فريق مانشستر سيتي عن ثقته الكبيرة في قدرته على العودة لأفضل مستوياته في وقت قريب.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب ونقلتها على لسانه صحيفة "تيليجراف" وأكد خلالها أن مانشستر سيتي قادر على تحقيق العديد من الألقاب هذا الموسم.

وقال دي بروينه: "لقد قدمت مباراة جيدة أمام كارديف، لكن في العام الماضي كنت أقوم بذلك كل ثلاث أيام وفي 60 أو 70 مباراة، لكنني لا أستطيع القيام بذلك هذا الموسم".

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وأضاف: "لقد تعرضت للعديد من الإصابات هذا الموسم وكان علي أن أعود للفريق ثلاث أو أربع مرات، لكنني سعيد بعودتي وتواجدي في ذلك الوقت من الموسم".

وأكمل: "إذا ما سار كل شيء على ما يرام فيما تبقى من مباريات ربما 13 أو 14 مباراة سينتهي بنا الموسم ونحن نرفع بعض الألقاب".

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جدير بالذكر أن دي بروينه الذي تغيب عن العديد من مباريات الموسم الجاري كان مرشحًا في الموسم الماضي لجائزة أفضل لاعب في البريميرليج ونال لقب أفضل لاعب شاب.